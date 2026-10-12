Runjaic: «Errore Bertola-Okoye? Senza sarebbe finita pari»

Udinese, parla Runjaic nel post partita: «Ekkelenkamp ha confermato il suo grande stato di forma, è uno dei migliori realizzatori del campionato al momento»

L’Udinese di Kosta Runjaic esce sconfitta dal ritorno in campo dopo la pausa per le Nazionali. All’Olimpico Grande Torino i bianconeri si sono arresi per 2-1 al Torino di Ignazio Abate: dopo il gol granata di Bragança, il pareggio di Ekkelenkamp aveva rimesso in equilibrio la sfida, ma nella ripresa Sandro Kulenovic ha punito un grave errore di Okoye firmando la rete decisiva.

Nel dopopartita il tecnico si è presentato davanti ai giornalisti per analizzare la prova dei suoi: di seguito le sue parole a Dazn:

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PAROLE – «Prima di tutto dobbiamo parlare dell’errore tra Bertola e Okoye, senza questo errore la partita sarebbe terminata in pareggio. Abbiamo perso quattro partite di fila commettendo errori, non sono contento di ciò e in generale non siamo contenti a livello di gruppo, anche se la squadra non ha giocato male stasera»

ERRORE – «Il calcio è uno sport complesso, nelle ultime partite sono mancate comunicazione, cattiveria e abbiamo commesso errori gravi. Contro la Lazio abbiamo avuto difficoltà in panchina e abbiamo faticato, in generale abbiamo commesso errori nella gestione delle partite ma siamo stati anche sfortunati. Siamo già concentrati sulla prossima partita ma dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento durante le partite, in questo modo non si va da nessuna parte»

SUI SINGOLI – «Ogni partita ha anche degli aspetti positivi, abbiamo ritrovato Solet e ha dimostrato quanto è importante. Chakvetadze ha giocato una buona partita e sono contento. Ekkelenkamp ha confermato il suo grande stato di forma, è uno dei migliori realizzatori del campionato al momento. Ho visto tante cose belle, ma dobbiamo continuare così. Oggi oltre la sconfitta Abankwah ha subito un infortunio muscolare»

ALABA – «Oggi David è entrato subito, con la sua esperienza sono convinto che potrà darci una grande mano sia in partita che durante la settimana. Non dobbiamo però fare affidamento solamente su di lui e caricarlo di pressioni, dobbiamo stare tutti concentrati in vista delle prossime partite soprattutto in fase difensiva. Non sono preoccupato dell’attacco, ma in difesa dobbiamo essere più concentrati perchè abbiamo tutte le caratteristiche per fare bene».