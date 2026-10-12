Moviola Atalanta Venezia: gli episodi dubbi del match diretto da Tremolada. Cosa è successo alla New Balance Arena!

Moviola Atalanta Venezia: gli episodi dubbi del match diretto da Tremolada, valido per la 6ª giornata di Serie A 2026/27

La direzione di gara dell’arbitro Paride Tremolada nella sfida tra Atalanta e Venezia è stata caratterizzata da un intervento fondamentale della tecnologia VAR, risultata decisiva per correggere due episodi chiave nella ripresa: l’espulsione diretta comminata a Eljif Elmas nei minuti finali e l’annullamento della rete ad Akor Adams. Un match spigoloso e vissuto su ritmi elevati, nel quale la squadra arbitrale ha dovuto mantenere massima l’attenzione fino al triplice fischio.

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Il caso Elmas al 89′: da cartellino giallo a rosso con l’On-Field Review

L’episodio disciplinare più grave dell’incontro si verifica nel finale di partita. All’88’, Eljif Elmas si rende protagonista di un brutto intervento su Helgasol. In prima battuta, l’arbitro Tremolada opta per il semplice cartellino giallo, una sanzione apparsa fin da subito fin troppo clemente per la gravità del fallo commesso dal centrocampista.

All’89’, tuttavia, il direttore di gara viene richiamato dalla sala VAR per rivedere la dinamica dell’azione al monitor. Dopo una rapida On-Field Review, Tremolada fa segno che non si tratta più di una semplice ammonizione ma cancella la decisione precedente ed estrae il cartellino rosso diretto: provvedimento del tutto ineccepibile per la pericolosità dell’entrata, che costringe il macedone ad imboccare la via degli spogliatoi in anticipo.

La rete cancellata ad Adams e la gestione dei cartellini nel primo tempo

L’ausilio del monitor si era rivelato determinante già al 61’: sul punteggio di 3-1 in favore della formazione bergamasca, l’attaccante del Venezia Akor Adams aveva trovato la via del gol, subito cancellato per la posizione di fuorigioco rilevata dalla sala video.

Durante il primo tempo, la gestione del fischietto era stata priva di particolari sbavature eccezion fatta per il 25’, quando ha graziato Giorgio Scalvini per un’irruenta scivolata sulle gambe dell’avversario sanzionando il fallo senza estrarre il giallo. Corrette invece le ammonizioni mostrate a Matías Moreno (18’) e Juan Jesus (42’). Nel complesso, la prestazione di Tremolada si attesta su ampi livelli di sufficienza proprio grazie al corretto supporto della tecnologia nei momenti decisivi.