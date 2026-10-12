Venezia da horror: 6 sconfitte su 6 e zero punti. Stroppa a rischio esonero, Paolo Zanetti in pole position per la panchina

Venezia, avvio horror in Serie A: 6 sconfitte in 6 partite. Stroppa rischia l’esonero, Paolo Zanetti torna di moda per la panchina

Il Venezia sta attraversando un avvio di stagione drammatico nel campionato di Serie A 2026/2027. Con la battuta d’arresto per 3-1 subita contro l’Atalanta — una gara compromessa già nei primi 31 minuti di gioco a causa del gol di Kessié e della doppia marcatura di Krstović —, la formazione guidata da Giovanni Stroppa è rimasta l’unica squadra del torneo ancora ancorata a zero punti in classifica, occupando in solitudine l’ultimo posto. Un trend negativo che apre scenari di riflessione immediata per i vertici societari arancioneroverdi.

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I precedenti storici e il record negativo del Benevento

I numeri accumulati dalla squadra veneta rientrano in una ristretta cerchia di primati negativi nella storia del massimo campionato italiano. Il Venezia è infatti diventato la quarta compagine in assoluto capace di collezionare sei sconfitte nelle prime sei giornate di Serie A. Prima di questo torneo, una partenza simile si era verificata soltanto in tre occasioni: con il Venezia 1949/1950, il Legnano 1951/1952 e il Benevento 2017/2018.

Il dato statistico più preoccupante per l’ambiente riguarda il destino finale di queste formazioni, tutte poi giunte all’ultimo posto al termine della stagione. Il primato assoluto di KO consecutivi a inizio campionato appartiene sempre al Benevento, che prima di muovere la graduatoria (con il famoso 2-2 contro il Milan firmato dal portiere Brignoli) incassò ben 14 sconfitte consecutive.

Panchina in bilico per Stroppa: l’ipotesi del ritorno di Paolo Zanetti

Nonostante la dirigenza avesse confermato la propria fiducia nei confronti di Giovanni Stroppa prima della maxi sosta per gli impegni delle nazionali, l’ennesima prestazione priva di punti ha spinto il club a riaprire le valutazioni. Nelle prossime ore sono attesi confronti decisivi per stabilire se continuare con l’attuale gestione o procedere con l’esonero o la separazione dal tecnico.

In caso di ribaltone in panchina, il candidato principale a raccogliere l’eredità di Stroppa è Paolo Zanetti secondo Sky. Rimasto senza squadra dopo la fine dell’esperienza con l’Hellas Verona nel febbraio 2026, per l’allenatore si tratterebbe di un ritorno nella piazza arancioneroverde, già guidata con successo tra l’agosto 2020 e l’aprile 2022 ottenendo anche la promozione nel massimo campionato tramite i playoff.