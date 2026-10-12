Abramovich nei guai, inchiesta sull'ex patron del Chelsea

Inchiesta shock su Roman Abramovich: scoperti oltre 10 miliardi di dollari nascosti dall’ex proprietario del Chelsea

Una nuova inchiesta giornalistica riporta sotto i riflettori Roman Abramovich, imprenditore russo ed ex proprietario del Chelsea, ponendo l’attenzione sulla gestione del suo patrimonio e sul ruolo svolto da alcuni consulenti finanziari nel corso degli anni.

Secondo quanto emerso da un’indagine realizzata da BBC Panorama, sarebbero stati utilizzati meccanismi societari e documenti contestati per gestire beni riconducibili ad Abramovich, tra cui yacht, ville e jet privati. Al centro delle accuse figura anche Deloitte Cipro, che secondo l’inchiesta avrebbe avuto un ruolo nell’approvazione di documentazione successivamente finita sotto esame.

L’inchiesta della BBC su Abramovich

La ricostruzione proposta da BBC Panorama sostiene che alcune strutture societarie sarebbero state utilizzate per trasferire attività patrimoniali verso entità registrate nelle Isole Vergini Britanniche, con l’obiettivo di modificare l’assetto proprietario e fiscale dei beni.

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Secondo l’emittente britannica, alcuni documenti sarebbero stati retrodatati per far apparire il trasferimento delle attività come avvenuto in un momento precedente rispetto a quello reale. L’inchiesta sostiene inoltre che tali documenti sarebbero stati utilizzati nell’ambito di una pianificazione fiscale successivamente contestata.

La difesa di Roman Abramovich

Gli avvocati dell’ex proprietario del Chelsea respingono le accuse. La posizione della difesa è chiara: Abramovich nega di aver nascosto beni o di aver preso parte a qualsiasi attività finalizzata all’evasione fiscale.

Secondo quanto riferito dai suoi legali, l’imprenditore non sarebbe stato a conoscenza di eventuali alterazioni documentali e non avrebbe autorizzato pratiche irregolari nella gestione delle proprie strutture societarie.

La vicenda resta quindi oggetto di contestazione e confronto tra le ricostruzioni giornalistiche e le versioni fornite dai soggetti coinvolti.

Il precedente legato al Chelsea

Le nuove accuse arrivano in un contesto già delicato per quanto riguarda il passato del Chelsea durante l’era Abramovich. Negli ultimi anni il club londinese è stato infatti oggetto di verifiche e provvedimenti relativi a operazioni amministrative e regolamentari avvenute nel periodo compreso tra il 2009 e il 2022.

I nuovi proprietari della società hanno collaborato con le autorità calcistiche inglesi segnalando una serie di potenziali irregolarità emerse durante le verifiche interne svolte dopo il passaggio di proprietà.

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Una vicenda destinata a far discutere

L’inchiesta di BBC Panorama aggiunge dunque un nuovo capitolo alle controversie che negli ultimi anni hanno coinvolto Abramovich e il mondo che ruotava attorno alle sue attività economiche.

Al momento le accuse restano oggetto di contestazione da parte dei diretti interessati e non hanno prodotto conclusioni definitive in sede giudiziaria. Tuttavia, il caso è destinato ad alimentare il dibattito internazionale sulla trasparenza finanziaria, sulla governance delle grandi società e sulle modalità con cui vengono gestiti patrimoni multimiliardari attraverso strutture societarie internazionali.



