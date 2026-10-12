 Pagelle Atalanta Venezia: Kessié is back, Krstovic letale! Ingenuità Elmas, quanti errori sottoporta dei lagunari VOTI
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Pagelle Atalanta Venezia: Kessié is back, Krstovic letale! Ingenuità Elmas, quanti errori sottoporta dei lagunari VOTI

Redazione CalcioNews24
Published 2 ore fa il 12 Ottobre 2026
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Atalanta

Pagelle Atalanta Venezia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 6ª giornata di Serie A 2026/27

Pagelle Atalanta Venezia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 6ª giornata di Serie A 2026/27

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ATALANTA: Carnesecchi 6; Bellanova 7 (67′ Bernasconi 6), Kristensen 6, Scalvini 6 (67′ Kolasinac 6), Zappacosta 6; Kessie 7 (76′ Gaetano SV), Ederson 6; Elmas 5, De Ketelaere 5.5 (60′ Samardzic 6), Rowe 6.5 (76′ Zalewski SV); Krstovic 7.5. All. Sarri 7

VENEZIA Stankovic 6; Halhal 5, Juan Jesus 5, Moreno 5 (83′ Schingtienne SV); Hainaut 6, Kike Perez 6, Basic 6 (83′ Helgason SV), Sohm 5.5 (87′ Rrahmani SV), Correia SV (8′ Sagrado 6); Adams 5.5 (83′ Lauberbach SV), Yeboah 6.5. All. Stroppa 5.5

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