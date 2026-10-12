Pagelle Torino Udinese, Bragança e Kulenovic firmano la vittoria - I VOTI

Nel Monday Night dell’Olimpico Grande Torino i friulani incassano il quarto ko di fila, nonostante l’esordio di Alaba

Il Torino si rialza e conquista la seconda vittoria del campionato battendo 2-1 l’Udinese nel posticipo della sesta giornata. Il successo granata nasce però soprattutto da una clamorosa incomprensione tra due giocatori friulani, il portiere Maduka Okoye, estremo nigeriano, e il difensore Bertola.

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Sblocca Bragança, pareggia Ekkelenkamp

Per oltre mezz’ora il match è equilibrato e povero di occasioni, poi il Torino di Ignazio Abate passa al 36′: Che Adams, attaccante scozzese, colpisce il palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo e la palla finisce a Daniel Bragança, centrocampista portoghese, che da pochi passi non sbaglia, firmando il primo gol in Serie A. Il vantaggio dura poco: al 43′ l’Udinese di Kosta Runjaic pareggia con Jurgen Ekkelenkamp, trequartista olandese, che sfrutta l’iniziativa di Solet, difensore friulano, e al secondo tentativo incrocia con il sinistro alle spalle di Lucas Perri, portiere granata.

La frittata di Okoye

Il momento decisivo arriva al 67′: Okoye, già graziato da Giovanni Simeone, attaccante argentino, in un’occasione precedente, esce in maniera inspiegabile su un lungo lancio di Nikola Vlasic e si scontra con Bertola, appena entrato. Il pallone resta a Sandro Kulenovic, attaccante croato ex Dinamo Zagabria, che deve solo depositarlo nella porta vuota, andando a segno per la seconda partita consecutiva dopo il gol del Bologna.

Alaba esordisce, ma non basta

Per l’Udinese c’è almeno l’esordio di David Alaba, difensore austriaco ex Bayern Monaco e Real Madrid, entrato al 72′ al posto di Vojvoda dopo tre mesi di stop: non riesce però a evitare la sconfitta, la quarta di fila. Poco incisivo anche Unai Gomez, trequartista spagnolo, mentre non bastano Ekkelenkamp e Solet. Il Torino sale a sette punti: tra i migliori Bragança e Kulenovic, mentre Simeone spreca l’assist di Okoye calciando fuori da pochi passi.

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TORINO – Perri 6; Comuzzo 6.5, Coco 6, Rodriguez 6 (46′ Ismajli 6.5); Belghali 6, Oristanio 5.5 (54′ Vlasic 6), Mandragora 6, Bragança 6.5 (54′ Ilkhan 6, 77′ Gineitis sv), Cacciamani 6; Adams 6.5 (64′ Kulenovic 6.5), Simeone 5.5.

UDINESE – Okoye 4; Abankwah 6 (60′ Bertola 5), Solet 6.5, Ebosse 6; Vojvoda 6 (72′ Alaba 6), Zarraga 6 (62′ Jovanovic 5.5), Karlstrom 6, Kamara 6 (81′ Arizala); Chakvetadze 5.5, Ekkelenkamp 7; Unai Gomez 5.5 (72′ Davis 5.5).