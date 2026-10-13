Lazio, allarme rientrato: Gattuso ritrova Luca Pellegrini

Rientro fondamentale per la Lazio del tecnico Gennaro Gattuso: Luca Pellegrini torna in gruppo in vista della Juventus

Notizie importanti e decisamente incoraggianti in casa Lazio in vista del prossimo e delicatissimo impegno in Serie A: la sfida contro la Juventus, in programma domenica 18 ottobre e valida per la settima giornata di campionato. La formazione biancoceleste si appresta infatti a riaccogliere un elemento prezioso per la propria rosa, pronto a rientrare ufficialmente nei ranghi dopo un periodo d’attesa che ha tenuto in apprensione lo staff tecnico.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La mossa della Lazio per il reinserimento di Luca Pellegrini

Come riferito da importanti indiscrezioni di stampa sportiva, tra cui il quotidiano Il Messaggero, Luca Pellegrini – terzino sinistro cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Roma e noto per la sua spinta offensiva e la duttilità tattica – è a un passo dal fare il suo ritorno ufficiale nella lista dei convocati della prima squadra.

Il laterale difensivo sta completando l’iter burocratico e atletico necessario. Secondo i piani stabiliti dallo staff medico e tecnico, il suo reinserimento formale si concretizzerà nel corso di questa settimana, restituendo al giocatore la possibilità di tornare a respirare il clima partita e di rimettersi a completa disposizione del gruppo in vista del big match dell’Allianz Stadium di Torino.

Gattuso ritrova un’opzione preziosa per la corsia di sinistra

Il pieno recupero dell’esterno difensivo rappresenta una notizia estremamente positiva per l’allenatore Gennaro Gattuso – tecnico noto per il suo temperamento grintoso, la cura maniacale della fase difensiva e l’esigenza di grande intensità dai suoi esterni.

Con il rientro a pieno regime di Pellegrini, il mister calabrese potrà finalmente contare su una freccia in più nel proprio arco per la corsia mancina. Questa mossa tattica aumenta notevolmente le alternative a disposizione dell’allenatore e garantisce la giusta copertura e profondità in un reparto che, in questo avvio di stagione, è stato particolarmente sollecitato da impegni ravvicinati e problemi fisici.

Verso la settima giornata: la preparazione continua

La Lazio continua dunque a preparare nei minimi dettagli la trasferta piemontese. L’obiettivo dei biancocelesti è presentarsi all’appuntamento contro i bianconeri torinesi nella migliore condizione psico-fisica possibile. Il recupero di uomini chiave come Pellegrini offre al gruppo una spinta morale non indifferente, alimentando le ambizioni di classifica in vista di uno scontro diretto che promette spettacolo ed emozioni forti.