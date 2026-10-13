Carvajal riparte dal Getafe: ufficiale il nuovo capitolo dopo l’addio al Real Madrid

Il terzino destro spagnolo, svincolato dopo la fine dell’esperienza con i Blancos, ha firmato con il club azulón fino al 30 giugno 2027

Daniel Carvajal riparte dal Getafe. Il difensore spagnolo, classe 1992, era libero sul mercato dopo la scadenza del contratto con il Real Madrid, arrivata lo scorso 30 giugno, e ora apre un nuovo capitolo della propria carriera nella zona sud di Madrid.

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L’annuncio è arrivato direttamente dal club iberico, reduce da un avvio di campionato da 8 punti nelle prime 8 giornate di Liga. Per il Getafe si tratta di un innesto di grande esperienza, capace di portare leadership, abitudine ai massimi livelli e mentalità vincente in uno spogliatoio chiamato a dare continuità al proprio percorso stagionale.

Carvajal al Getafe dopo una carriera leggendaria al Real Madrid

Il passato di Carvajal parla da solo. Con la maglia del Real Madrid, il terzino ha collezionato 451 presenze, realizzando 14 gol e fornendo 66 assist. Numeri accompagnati da un palmarès straordinario: 6 Champions League, 1 Coppa Intercontinentale, 5 Mondiali per Club, 5 Supercoppe europee, 4 campionati spagnoli, 2 Coppe di Spagna e 4 Supercoppe spagnole.

A questi successi si aggiungono anche i trionfi con la Spagna, tra cui un Europeo e una Nations League, con oltre cinquanta presenze raccolte in nazionale maggiore. Ora per lui comincia una nuova avventura al Coliseum, in un club che punta a sfruttarne esperienza e carisma.

Il comunicato ufficiale del Getafe su Carvajal

IL COMUNICATO UFFICIALE – «Il Getafe CF ha raggiunto un accordo con Dani Carvajal, legandolo al club azulón fino al 30 giugno 2027.

Nazionale spagnolo con 51 presenze e una lunga carriera ai massimi livelli, Carvajal inizia un nuovo capitolo del suo percorso sportivo nella zona sud di Madrid.

Nel corso della sua carriera, Dani Carvajal ha conquistato un palmarès di 29 titoli tra la prima squadra del Real Madrid e la nazionale spagnola, tra cui sei UEFA Champions League e il Campionato Europeo 2024 con la Spagna.

Il terzino destro spagnolo inaugura questa nuova fase con gli azulones, portando in squadra esperienza e leadership.

Il Getafe CF dà il benvenuto a Dani Carvajal e gli augura grandi successi in questo nuovo capitolo.

Benvenuto al Coliseum, Dani!».

Getafe, esperienza e leadership per la difesa

L’arrivo di Carvajal rappresenta un colpo importante per il Getafe, che aggiunge alla rosa un calciatore abituato a partite di altissimo livello. Dopo una vita calcistica legata al Real Madrid, il terzino riparte dagli azulones con l’obiettivo di incidere subito dentro e fuori dal campo.