Musiala, il Bayern non perde fiducia: «Può continuare a giocare ai massimi livelli»

Il talento tedesco prosegue il percorso di recupero dopo mesi complicati tra infortuni e problemi fisici: Hainer rassicura sulle sue condizioni e sul futuro

Jamal Musiala continua il proprio percorso di recupero in casa Bayern Monaco. Il talento tedesco, 23 anni, resta uno dei giocatori più importanti del progetto bavarese, anche se gli ultimi mesi sono stati segnati da diversi problemi fisici e da una condizione non ancora pienamente ritrovata.

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Dopo la frattura del perone rimediata durante il Mondiale per club, che lo aveva costretto a un lungo stop, Musiala aveva iniziato gradualmente a rimettersi in carreggiata. Il nuovo infortunio alla coscia, però, ha rallentato ancora il suo rientro, alimentando dubbi e preoccupazioni attorno alle sue condizioni.

Musiala, mesi difficili tra infortuni e controlli

La situazione aveva iniziato a destare attenzione già durante la preparazione estiva, quando Musiala aveva perso conoscenza in due amichevoli precampionato, contro Lipsia e Heidenheim, nel giro di pochi giorni. Successivamente, il giocatore aveva chiarito personalmente la diagnosi attraverso il proprio profilo Instagram.

LA DIAGNOSI DI MUSIALA – «Mi sono state diagnosticate brevi crisi epilettiche di assenza temporanea dovute a un disturbo neurologico, ma sono curabili».

Parole importanti, con cui il centrocampista offensivo ha voluto fare chiarezza sul proprio stato di salute. Il Bayern Monaco, dal canto suo, ha respinto le voci secondo cui il giocatore avrebbe pensato di fermarsi, confermando fiducia nel suo percorso di recupero.

Bayern Monaco, Hainer rassicura sul futuro di Musiala

A parlare delle condizioni del calciatore è stato anche il presidente del club, Herbert Hainer, intervenuto a Bild per ribadire la fiducia del Bayern nelle possibilità di rientro del suo talento.

LE PAROLE DI HAINER – «Credo che l’intero Paese speri che Jamal raggiunga il livello a cui era prima del grave infortunio subito durante il Mondiale per club… Era sulla buona strada per diventare uno dei migliori giocatori al mondo. Siamo consapevoli delle sue condizioni. Gli specialisti ci hanno garantito che può continuare a giocare ai massimi livelli nonostante la malattia. Prima della sosta per le Nazionali abbiamo visto che era sulla buona strada per tornare il Jamal di un tempo. Non tornerà prestissimo ma non siamo preoccupati».

Il messaggio del Bayern Monaco è chiaro: nessuna fretta, ma piena fiducia. Musiala avrà bisogno di tempo per ritrovare continuità e condizione, ma il club resta convinto che possa tornare a essere uno dei grandi protagonisti del calcio europeo.