Roma-Real Madrid, Mourinho ritrova l’Olimpico: «Per 90’ i tifosi della Roma saranno avversari, loro e l’Inter le più forti in Italia»

Il tecnico portoghese ha presentato la sfida di Champions League contro i giallorossi: dal ritorno davanti ai romanisti al rispetto per Gasperini, fino al momento di Vinicius

Uno dei big match della seconda giornata di Champions League sarà senza dubbio Roma-Real Madrid, sfida in programma mercoledì 14 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Olimpico. Una gara dal peso importante nella League Phase, ma anche ricca di significati emotivi per José Mourinho, oggi allenatore dei Blancos e grande ex della panchina giallorossa.

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Il Real Madrid arriva all’appuntamento dopo aver già affrontato una squadra italiana nel primo turno, superando l’Inter per 2-1. Ora per Mbappé e compagni arriva un altro test di alto livello contro la Roma di Gian Piero Gasperini, in una notte europea che riporterà Mourinho davanti al pubblico romanista.

Il tecnico portoghese ha guidato la Roma per due stagioni e mezzo, conquistando la Conference League e arrivando anche a disputare una finale europea l’anno successivo. Alla vigilia del match, Mourinho ha parlato prima ai microfoni di Sky Sport e poi in conferenza stampa.

Roma-Real Madrid, Mourinho e il ritorno davanti ai tifosi giallorossi

IL RAPPORTO CON I TIFOSI DELLA ROMA – «Per 90′ i tifosi della Roma saranno avversari. Prima della partita vorrei abbracciare i romanisti, può essere un’opportunità per salutare quella gente. Loro vogliono vincere ma anch’io voglio vincere».

IL GIUDIZIO SU GASPERINI – «Cosa invidio a Gasperini? Nulla, lo rispetto, è un gran allenatore che sta facendo bene nel calcio italiano».

IL MOMENTO DI VINICIUS – «Vinicius? Come ho detto l’altro giorno, mi fa male al cuore vederlo in questa situazione. Spero di poter trovare il vero Vini in Champions».

Mourinho presenta la sfida di Champions League

In conferenza stampa, Mourinho ha poi analizzato il percorso europeo del Real Madrid, sottolineando la difficoltà del calendario iniziale contro due avversarie italiane di alto livello.

INTER E ROMA NELLA LEAGUE PHASE – «Nelle prime due giornata ci tocca affrontare le due squadre più forti, ovvero Inter e Roma. Non commento quanto accaduto sabato. Valverde? Ne vorrei avere 3 o 4, può giocare in più ruoli, avendone però solo 1 scelgo di schierarlo come mediano».

Mourinho tra passato romanista e ambizioni del Real Madrid

Il ritorno all’Olimpico sarà inevitabilmente speciale per Mourinho, ma il tecnico portoghese ha ribadito la volontà di mettere da parte le emozioni per inseguire un risultato importante con il Real Madrid.

IL LEGAME CON LA ROMA – «I romanisti sono speciali, non abbiamo vinto la Champions ma abbiano ottenuto un trofeo europeo e giocato una finale l’anno successivo. Credo che sia noi che la Roma raggiungeranno il turno successivo, magari ci rincontriamo ai quarti».

La sfida tra Roma e Real Madrid si preannuncia quindi carica di contenuti: il ritorno di Mourinho, il confronto con Gasperini, il momento dei Blancos e l’ambizione giallorossa di misurarsi contro una delle grandi favorite della competizione.