Napoli, Manna: «McTominay? Ha due anni di contratto ancora»

Manna: «La Champions è complicata, bisogna cercare di andare il più lontano possibile ma, passatemi il termine, ci vuole anche un po’ di culo»

Prima della sfida di Champions League contro il Villarreal, valida per la seconda giornata della League Phase, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

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PAROLE – «Il turnover è necessario, abbiamo una rosa equilibrata ma ci sono tre o quattro giocatori insostituibili che se stanno bene giocano. Giovane sta bene, ci dà profondità nelle scelte e quindi è giusto approfittarne»

RENDIMENTO – «Sicuramente dobbiamo migliorare il nostro ruolino di marcia, è tanto che non vinciamo in trasferta in Champions e giochiamo contro una squadra importante, che ha affrontato molto bene il Real Madrid nel weekend»

MCTOMINAY – «Scott ha due anni di contratto ancora, vuole rimanere con noi e noi vogliamo tenerlo, probabilmente è il giocatore più importante che abbiamo per quello che ha fatto in due anni. C’è da trovare la quadra a livello economico ovviamente, ma ci stiamo lavorando»

OBIETTIVI – «La Champions è complicata, bisogna cercare di andare il più lontano possibile ma, passatemi il termine, ci vuole anche un po’ di culo. Quello che è fondamentale è partecipare attraverso il campionato. A fine stagione dovremo riflettere sulla composizione della rosa, sarà da rinnovare perché ci sono tanti giocatori in avanti con gli anni»