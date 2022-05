Fiorentina, testa all’Europa: a fine stagione l’incontro Italiano-club

La Fiorentina pensa all’Europa, ma in casa viola balla ancora il futuro di Italiano: a fine stagione previsto l’incontro tra le parti

La vittoria contro la Roma ha rilanciato la Fiorentina nella corsa all’Europa, il grande obiettivo dei viola per questa stagione. In casa gigliata, però, balla ancora il futuro di Vincenzo Italiano.

Come riportato da La Repubblica, però, l’allenatore ha in mente al momento solo il piazzamento europeo. A fine stagione ci sarà poi l’incontro con la società a cui potrebbe partecipare in prima persona anche il presidente Rocco Commisso per pianificare il futuro con il tecnico.