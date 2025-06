Flamengo Bayern, anima contro macchina, samba contro pressing: ecco come Brasile e Germania preparano la supersfida del Mondiale per Club

Flamengo Bayern, samba contro pressing: ecco come Brasile e Germania preparano la supersfida del Mondiale

La sfida di stasera a Miami tra Flamengo e Bayern Monaco non è solo un ottavo di finale del Mondiale per Club, ma un classico scontro di civiltà calcistiche. Da una parte la passione, la tecnica e l’imprevedibilità del Sudamerica; dall’altra la potenza fisica, l’organizzazione e la mentalità schiacciasassi dell’Europa. Una contrapposizione che infiamma i tifosi e che viene alimentata, con argomenti opposti, dai media dei due paesi, impegnati in una battaglia narrativa per accreditare la propria squadra come favorita.



In Brasile: La fede nella “mística” e nel talento

In Brasile, la stampa fa appello all’anima, alla storia e a quella “mística” che avvolge il Manto Sagrado del Flamengo. Il portale Globo Esporte, uno dei più seguiti, spinge sul concetto di identità collettiva che trascende la tattica. Un recente editoriale sottolineava: «Il Bayern ha un sistema, il Flamengo ha una causa. In campo non vanno undici giocatori, ma il sentimento di 40 milioni di persone. Questa è una forza che nessuna lavagna tattica può calcolare o contenere».



Sulla stessa linea, il quotidiano sportivo Lance! punta sulla superiorità del genio individuale rispetto alla rigidità degli schemi europei, ricordando le imprese passate. Un commentatore ha scritto: «I tedeschi parlano di pressing e transizioni, ma il loro calcio è un’equazione. Il nostro è poesia. Cercano di ingabbiare la partita nella logica, ma un dribbling di Arrascaeta o un’invenzione di Pedro non appartengono alla logica, appartengono alla storia del calcio brasiliano. Il Bayern è il favorito della ragione, il Flamengo è il candidato del cuore e della gloria».



In Germania: la certezza nella qualità e nella logica

Di tenore completamente opposto la narrazione in Germania, dove pragmatismo e fiducia nella propria superiore organizzazione la fanno da padrone. La prestigiosa rivista Kicker ha analizzato la partita con la consueta lucidità tattica, sminuendo il fattore emotivo: «Il rispetto per il Flamengo è dovuto, ma il calcio moderno premia l’efficienza, non il romanticismo. La superiorità atletica del Bayern e la sua capacità di mantenere un’intensità altissima per 90 minuti sono destinate a soffocare il ritmo più compassato dei brasiliani. La partita si deciderà nella zona nevralgica del campo, dove la struttura bavarese è semplicemente di un’altra categoria».



Ancora più diretto e senza filtri il tabloid Bild, che usa toni quasi bellicosi per infondere sicurezza. In un pezzo intitolato «La macchina da guerra bavarese contro i ballerini di samba», si legge: «C’è grande ammirazione per la loro storia, ma la tradizione non vince le partite. La nostra mentalità ‘Mia san mia’ è l’antidoto perfetto per un calcio che si affida alle fiammate. Mentre loro cercano l’azione da copertina, il Bayern eseguirà il suo piano con la precisione di un chirurgo. Non è arroganza, è la consapevolezza di una forza costruita su anni di dominio».

Anima contro macchina, “causa” contro piano. La battaglia delle narrazioni è già iniziata. Ora, la parola passa al campo dell’Hard Rock Stadium.