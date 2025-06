Flamengo-Chelsea: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Lincoln Financial Field in scena la sfida del Mondiale per Club Flamengo-Chelsea: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Lincoln Financial Field di Philadephia si giocherà la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Flamengo-Chelsea. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho; Gerson, De Arrascaeta, Araujo; Pedro. All. Filipe Luis.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Tosin, Colwill, Cucurella; Caicedo, Lavia; Palmer, Neto, Madueke; Jackson. All. Maresca.

Orario e dove vederla in tv

Flamengo-Chelsea si gioca alle ore 21:00 di venerdì 20 giugno per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Verrà trasmessa in chiaro per tutti su Italia 1. Per vedere la partita in streaming, sarà disponibile gratuitamente su DAZN tramite il sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.