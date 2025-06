Flamengo Bayern, Jorginho: «Abbiamo commesso qualche ingenuità, ma siamo orgogliosi di avere giocato alla pari contro di loro»

Le parole di Jorginho, centrocampista del Flamengo, dopo l’eliminazione contro il Bayern Monaco in una partita molto combattuta

Finisce il sogno Mondiale del Flamengo, eliminato ai quarti di finale dal Bayern Monaco al termine di una partita combattuta e intensa. Nonostante la sconfitta, dalle parole dei giocatori brasiliani nel post-partita emerge un mix di amarezza per il risultato e grande orgoglio per la prestazione offerta contro i campioni tedeschi.

L’analisi a caldo è stata affidata al numero 21 del club Rubro-Negro, autore del gol della bandiera su rigore. Ecco cosa ha detto Jorginho: «Siamo ancora nel calore del momento, forse è un’analisi a fior di pelle», ha esordito il giocatore. «Sento che è stata una partita equilibrata, competitiva. Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma una squadra del livello del Bayern, quando ha mezza chance, fa gol. Credo che abbiamo commesso qualche ingenuità».

Il giocatore ha poi sottolineato l’importante lezione appresa da un confronto di così alto livello. «Dobbiamo essere noi stessi, ma non al punto di commettere errori che possono portare al gol avversario. È un insegnamento che ci portiamo a casa», ha spiegato, evidenziando però la forza del gruppo. «Abbiamo giocato alla pari contro di loro. Usciamo da qui molto fiduciosi e orgogliosi, a testa alta».

Per il numero 21, la serata ha avuto anche un sapore agrodolce a livello personale: la sua rete, la prima con la maglia del Flamengo, è arrivata spiazzando un portiere del calibro di Manuel Neuer su calcio di rigore. Una piccola, magra consolazione.

Mentre il Flamengo fa ritorno in Brasile per preparare il resto della stagione, il Mondiale per Club prosegue. Sarà proprio il Bayern Monaco ad affrontare il PSG nel prossimo turno, in un quarto di finale stellare che si disputerà sabato prossimo ad Atlanta.