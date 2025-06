Flamengo, debutto con vittoria nella notte: De Arrascaeta e Araujo decisivi; la prossima giornata scontro con il Chelsea per il primo posto

Flamengo, debutto con vittoria nella notte: De Arrascaeta e Araujo decisivi per i brasiliani; la prossima giornata scontro con il Chelsea per il primo posto

Il Flamengo debutta al Mondiale per Club con una vittoria solida per 2-0 sull’Espérance Tunisi, confermando il pronostico e affiancando il Chelsea in testa al Gruppo D. I brasiliani dominano il primo tempo dal punto di vista del possesso, ma faticano a concretizzare fino al 17’, quando una bella azione orchestrata da Varela e Araujo libera De Arrascaeta al centro dell’area: il fantasista uruguaiano non sbaglia. Dopo il vantaggio, il Flamengo rallenta il ritmo, lasciando qualche spazio ai tunisini, che però non riescono mai a rendersi davvero pericolosi. Pedro e Gerson sfiorano il raddoppio prima dell’intervallo, ma il risultato resta in bilico.

Nella ripresa, l’Esperance prova a reagire, rendendosi più intraprendente con un paio di tentativi di Belaili, il migliore dei suoi. Tuttavia, nel momento in cui la gara sembra più equilibrata, è ancora il Flamengo a colpire: Jorginho inventa un filtrante perfetto per Luiz Araujo, che rientra sul sinistro e firma il 2-0 con un gran tiro a giro. Ottime le prove difensive di Leo Ortiz e Leo Pereira, così come quella di Jorginho, autentico metronomo del centrocampo. Brillano anche De Arrascaeta e Araujo, protagonisti dei due gol, mentre delude Pedro. Tra i tunisini si salvano solo Ogbelu, generoso in mediana, e Belaili, autore di qualche iniziativa personale ma poco concreto sotto porta. Male Sasse e Rodrigues, mai realmente in partita. Il Flamengo ora si prepara alla sfida decisiva contro il Chelsea, che con ogni probabilità metterà in palio il primo posto nel girone e il passaggio del turno. Per l’Espérance resta la chance del riscatto contro il Los Angeles FC.