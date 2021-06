Florentino Perez saluta Ramos: «Questa per sempre la tua casa, uno dei nostri grandi capitani»

Florentino Perez ha voluto esprimere qualche dolce parola per salutare Sergio Ramos a nome di tutta la società Real Madrid

Parole dolci quelle dette in conferenza stampa dal presidente del Real Madrid Florentino Perez per salutare il grande capitano Sergio Ramos. Ecco le parole del numero uno dei Blancos.

«In totale, 22 titoli che fanno di te, insieme a Marcelo, il giocatore del Real Madrid con più titoli nella storia, superato solo da Paco Gento. Hai segnato 101 gol, un numero impressionante per un difensore e hai giocato 671 partite con il nostro scudetto. Sarai per sempre uno dei nostri grandi capitani. Oggi io e tutti i madridisti vi ringraziamo soprattutto per aver fatto crescere la leggenda del club e che è più ammirato nel mondo. Non è una giornata facile perché sei stata una persona davvero speciale per me e perché io e te abbiamo vissuto e sofferto insieme la storia del Real Madrid. Ti auguro di essere felice e che tu sappia che questa sarà sempre la tua casa, una leggenda come te sarà sempre uno dei grandi ambasciatori di Madrid»