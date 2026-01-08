Florenzi rivela: «Ecco perché sono andato via dalla Roma. L’anno dello Scudetto al Milan mi sentivo dentro questa cosa»

Florenzi, intervistato dal BSMT di Gianluca Gazzoli, ha parlato così del suo addio alla Roma e dello Scudetto al Milan. Le dichiarazioni

Alessandro Florenzi è intervenuto al The BSMT di Gianluca Gazzoli, toccando alcuni momenti chiave della sua carriera.

LASCIARE LA ROMA – «Secondo me i tifosi non l’hanno vissuta bene, perché alcuni di loro hanno una realtà distorta, che alcune persone gli hanno messo in testa anche attraverso i giornali, che dicevano che ero io a volermene andare. Ero rimasto fuori rosa, Mourinho mi ha chiamato per chiedermi perché non partivo con la squadra. Io gli ho risposto che avrebbe dovuto dirmelo lui, ma mi ha ribadito che in società gli avevano detto che avevo litigato con tutti. Così sono finito a giocare al PSG. Secondo me Mourinho mi voleva nuovamente in rosa, ma qualcun altro lo ha impedito. Ho capito che dovevo andare via quando il mio procuratore mi ha fatto notare che andavo contro un muro. A noi romanisti ci piace vincere, ma ci piace di più l’attaccamento, perché non siamo abituati a vincere, non siamo il Real Madrid. Quando al tifoso romanista togli anche quello è un problema, è come se mancasse qualcosa».

FASCIA DA CAPITANO DELLA ROMA – «È capitato semplicemente perché Totti e De Rossi hanno salutato. Era già capitato che l’avessi fatto, ma è sempre una grande responsabilità. Roma è talmente passionale che ti travolge».

MILAN – «L’anno dello Scudetto c’era un mix. Io, Kjaer, Zlatan, Giroud da una parte, dall’altra Leao, Theo, Calabria. Il gruppo si crea con un mix tra giovani e vecchi che riescono a incastrarsi. Di solito ho la sensazione di sentire quando c’è qualcosa e nell’anno dello Scudetto lo sentivo. Lo scorso anno non ho sentito niente. Infatti siamo arrivati noni, cambio di allenatore su cambio di allenatore».

