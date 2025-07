Fluminense-Al Hilal: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Camping World Stadium la sfida del Mondiale per Club Fluminense-Al Hilal: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Camping World Stadium di Orlando andrà in scena una delle sfide più attese del Mondiale per Club: Fluminense-Al Hilal, gara valida per i quarti di finale della prestigiosa competizione internazionale. Entrambe le squadre arrivano con grandi ambizioni e squadre di altissimo livello, pronte a darsi battaglia per conquistare un posto in semifinale. Il match promette spettacolo, con due roster pieni di talenti e campioni riconosciuti a livello mondiale.

Le probabili formazioni

Fluminense (4-3-3): Fabio; Xavier, Ignacio, Freytes, Rene; Nonato, Hercules, Martinelli; Arias, Cano, Canobbio. Allenatore: Gaucho.

Al-Hilal (4-3-3): Bounou; Cancelo, Koulibaly, Tambakti, Renan Lodi; Milinkovic-Savic, Ruben Neves, N. Al Dawsari; Malcom, Marcos Leonardo, S. Al Dawsari. Allenatore: Inzaghi.

Le scelte dei due tecnici confermano le intenzioni offensive di entrambe le formazioni: Gaucho si affida al tridente Arias-Cano-Canobbio per colpire in velocità, mentre Inzaghi conferma il blocco che ha eliminato il City, puntando ancora su Marcos Leonardo e Malcom per scardinare la difesa brasiliana. A centrocampo sarà una sfida fisica e tecnica da non perdere. In panchina non mancano le alternative di qualità, pronte a subentrare e cambiare ritmo in una gara che si preannuncia intensa.

Orario e dove vederla in tv

Fluminense-Al Hilal si gioca alle ore 21:00 di venerdì 4 luglio per i quarti di finale del Mondiale per Club. La partita sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 e gratuitamente in streaming su DAZN, accessibile tramite il sito ufficiale o l’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone, garantendo così un’ottima copertura e la possibilità di seguire il match ovunque ci si trovi. Questa sfida è imperdibile per gli appassionati di calcio mondiale, che potranno assistere a uno scontro di altissimo livello tecnico e tattico.