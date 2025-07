Pagelle Fluminense Al Hilal: i voti ai protagonisti del match: i voti ai protagonisti del match, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025

Una partita dai due volti, tattica e bloccata per mezz’ora e poi improvvisamente apertasi a folate “coast to coast”, regala al Fluminense una vittoria di carattere per 2-1 sull’Al-Hilal e la qualificazione alla semifinale del Mondiale per Club. I brasiliani, passati in vantaggio con una perla di Martinelli nata da un grave errore di Cancelo, vengono ripresi a inizio ripresa da Marcos Leonardo, sempre più capocannoniere del torneo. A decidere la sfida è l’ingresso di Hércules, che come contro l’Inter segna un gol pesantissimo, premiando la maggiore energia del Fluminense in un finale in cui l’Al-Hilal, dopo aver spaventato i brasiliani, è apparso scoraggiato e incapace di reagire.

I TOP

HÉRCULES (Fluminense) Entra dopo l’intervallo al posto dell’autore del primo gol, Martinelli, e come contro l’Inter cambia la partita. Suo il gol decisivo del 2-1, un inserimento perfetto in area con un diagonale che non lascia scampo a Bono. È l’uomo delle missioni speciali, il fattore che con la sua energia e il suo tempismo sposta gli equilibri e regala al Fluminense una qualificazione che a un certo punto sembrava complicarsi. Provvidenziale.

KALIDOU KOULIBALY (Al-Hilal) Una prestazione difensiva sontuosa, da leader assoluto. Annulla Cano in almeno due occasioni cruciali con interventi puliti e tempestivi, dimostrando una superiorità fisica e di lettura impressionante. Non si limita a difendere: è sua la sponda di testa da cui nasce il gol del momentaneo pareggio di Marcos Leonardo e sua un’altra incornata nel primo tempo che impegna severamente Fábio. Un gigante che predica nel deserto e che nel finale le tenta tutte, solo che Fabio gli dice di no. Dominante.

I FLOP

JOÃO CANCELO (Al-Hilal) La sua partita è irrimediabilmente macchiata dall’errore che spiana la strada al vantaggio del Fluminense. Nel tentativo superficiale di evitare un calcio d’angolo, tiene in campo un pallone che andava lasciato sfilare, regalando di fatto a Fuentes l’assist per il capolavoro di Martinelli. Un’ingenuità gravissima a questi livelli, che pesa come un macigno sul risultato finale e sulla prestazione della sua squadra. Sciagurato.

GERMÁN CANO (Fluminense) Serata difficile per il bomber argentino, ben controllato da un Koulibaly in stato di grazia. Ha sulla coscienza l’occasione più grande del secondo tempo, quando, lanciato a rete da un errore della difesa saudita, si presenta a tu per tu con Bono ma si fa ipnotizzare, tenendo troppo il pallone invece di calciare subito. Sostituito al 68′, non riesce a lasciare il segno come suo solito. Spuntato.