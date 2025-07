Al Camping World Stadium di Orlando il match valido per i quarti di finale del girone Mondiale per Club, Fluminense Al Hilal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Fluminense Al Hilal, valevole per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025.

LA DIRETTA

PRIMO TEMPO

Il Fluminense chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 contro l’Al Hilal, grazie a una rete di Matheus Martinelli al 40′. Il centrocampista brasiliano ha sfruttato una disattenzione difensiva degli avversari per portare avanti i Tricolores in una gara fin qui molto equilibrata. Al Hilal ha tentato di prendere in mano il gioco con un leggero predominio nel possesso palla (51%) ma ha pagato l’eccessiva foga con due ammonizioni pesanti ai danni di Milinkovic-Savic e Renan Lodi. Un giallo anche per il Fluminense, con Juan Pablo Freytes sanzionato al 35′. La sfida resta apertissima e promette scintille nella ripresa, con in palio un posto nella semifinale contro la vincente di Palmeiras-Chelsea.