Fluminense Chelsea, ascolti record per TV Globo in Brasile nonostante la sconfitta

Fluminense Chelsea, ascolti da record per TV Globo in Brasile nonostante la sconfitta dei brasiliani del tecnico Renato Portaluppi

La semifinale del Mondiale per Club fa il botto di audience: a San Paolo è il miglior risultato del martedì da tre anni, a Rio de Janeiro crescita dell’88%.

Una sconfitta amara in campo, ma un trionfo assoluto in termini di ascolti televisivi. La semifinale del Mondiale per Club tra Fluminense e Chelsea, terminata 2-0 per gli inglesi, ha incollato il Brasile davanti agli schermi, regalando all’emittente TV Globo numeri da record e confermando l’enorme impatto della nuova competizione sul pubblico sudamericano. Un successo di audience che, pur non consolando i tifosi del Tricolor, dimostra la passione viscerale che accompagna le squadre brasiliane sui palcoscenici internazionali.



I dati sono davvero impressionanti. A San Paolo, la metropoli più grande del Brasile, la partita ha registrato 19 punti di audience, un risultato che non si vedeva in quella fascia oraria del martedì da quasi tre anni, precisamente da dicembre 2022. Un segnale fortissimo dell’interesse generato dal torneo, capace di catturare l’attenzione anche in una città non direttamente coinvolta a livello di tifo.



Ma è a Rio de Janeiro, la casa del Fluminense, che i numeri esplodono. La partita ha toccato i 32 punti di audience, con una crescita sbalorditiva del +88% rispetto alla media delle quattro terze serate precedenti. Milioni di tifosi si sono sintonizzati per sostenere la propria squadra, assistendo alla beffa di un’eliminazione decisa dalla doppietta di un loro connazionale, l’ex di turno João Pedro. Questi dati non solo certificano il successo del format del nuovo Mondiale per Club, ma ribadiscono ancora una volta come il calcio, in Brasile, sia molto più di un semplice sport: è un evento sociale capace di fermare un intero paese, nel bene e nel male.