Mondiale per Club, la Top Five del grandi momenti del Fluminense. Magia, carattere e un eroe dalla panchina: la ricetta dei brasiliani per sognare

La Top Five dei migliori momenti del Fluminense al Mondiale per Club dopo aver raggiunto la semifinale della competizione

Il cammino che ha portato il Fluminense fino alle semifinali del Mondiale per Club non è stata una marcia trionfale e scontata, ma un racconto fatto di capitoli diversi, un’opera calcistica che ha alternato prestazioni di dominio territoriale a lampi di genio dei singoli, sofferenza e carattere. La squadra di Rio de Janeiro si è presentata al mondo con la sua identità precisa, fatta di palleggio e organizzazione, ma per superare gli ostacoli ha dovuto aggrapparsi a momenti specifici, a giocate che hanno spezzato l’equilibrio e infiammato il cuore dei suoi tifosi. Sono cinque le istantanee che, più di altre, hanno definito la strada del Tricolor: cinque exploit che raccontano la storia di una squadra che ora sogna, a ragione, di arrivare fino in fondo.