Fluminense-Ulsan: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al MetLife Stadium va in scena la sfida del Mondiale per Club Fluminense-Ulsan: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al MetLife Stadium di New York si giocherà la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Fluminense-Ulsan. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Fluminense (4-2-3-1): Fabio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Fuentes; Martinelli, Hercules; Arias, Ganso, Serna; Everaldo. Allenatore: Renato Gaucho.

Ulsan (4-1-4-1): Cho Hyun-Woo; Choi, Myung-Guan Seo, Kim Young-Gwon, Ludwigson; Jung Woo-Young; Eom Won-Sang, Ko Seung-Beom, Bojanic, Chung-Yong; Erick. Allenatore: Kim Pan-gon.

Orario e dove vederla in tv

Fluminense-Ulsan si gioca alle ore 00:00 di domenica 22 giugno per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Verrà trasmessa gratuitamente in streaming su DAZN per gli abbonati tramite il sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.