Follia ai Mondiali: tifosi argentini picchiano due croati – VIDEO

Durante Argentina-Croazia, terminata 0-3 in favore dei balcanici, i tifosi argentini si sono resi protagonisti di un gesto scellerato

Alla brutta sconfitta contro la Croazia è susseguita un’altra nota stonata nella serata dell’Albiceleste. Se sul campo gli uomini di Sampaoli sono usciti sconfitti con un rotondo 3-0, meglio non hanno fatto i tifosi argentini sugli spalti. Sta circolando infatti, in queste ore, un video che ritrae un nutrito gruppo di aficionados all’Albiceleste che pestano selvaggiamente due tifosi croati. Non si conoscono i motivi che hanno scatenato la rissa, quello che è certo è il gesto, assolutamente da condannare, non deve passare inosservato dalla FIFA che sulla sicurezza negli stadi ha sempre fatto un punto imprescindibile nel suo programma.