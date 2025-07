Cagliari, Folorunsho manda un messaggio ai tifosi rossoblù: «Non vedo l’ora di conoscervi!». Le dichiarazioni

Il Cagliari Calcio ha annunciato l’acquisto ufficiale di Michael Folorunsho, centrocampista classe 1998, prelevato dal Napoli. Con questo trasferimento, il club sardo dà il via a un nuovo capitolo della propria campagna di rafforzamento estiva, inserendo un profilo che promette di elevare il livello tecnico e tattico della squadra.

Chi è Michael Folorunsho

Folorunsho, nato a Roma e cresciuto calcisticamente tra Lazio e Virtus Francavilla, si è fatto notare per le sue doti fisiche e l’ottima capacità di inserimento. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Napoli, pur trovando poco spazio, ma ha già dimostrato il suo valore in Serie B con le maglie di Bari e Reggina. Centrocampista box-to-box, è apprezzato per la sua intensità, duttilità e abilità sia in fase difensiva che offensiva.

Il progetto tattico di Fabio Pisacane

L’arrivo di Folorunsho si inserisce nel disegno tecnico di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari noto per il suo approccio pragmatico e per valorizzare giocatori grintosi e capaci di interpretare più ruoli. Il nuovo acquisto rappresenta una pedina importante per arricchire le opzioni in mediana: può agire da mezzala, centrocampista centrale o persino da trequartista all’occorrenza. L’allenatore potrà contare su maggiore versatilità, dinamismo e soluzioni in fase di costruzione del gioco.

Entusiasmo tra i tifosi e prima dichiarazione ufficiale

Dopo le visite mediche di rito e alcune anticipazioni sui social, il club ha confermato il trasferimento con un comunicato ufficiale. “Sono felice di essere qui, pronto per dare tutto e onorare questa maglia”, ha dichiarato Folorunsho nelle sue prime parole da giocatore rossoblù. L’entusiasmo è alle stelle tra i tifosi cagliaritani, noti per la loro passione e attaccamento ai colori della squadra.

Impatti sul mercato e prospettive

L’acquisto di Folorunsho è un segnale forte lanciato dal direttore sportivo Guido Angelozzi, che ha seguito il giocatore con attenzione nelle ultime settimane. Un colpo mirato, che potrebbe cambiare gli equilibri della rosa e stimolare ulteriori operazioni di mercato.

«Ciao ragazzi, sono arrivato, non vedo l’ora di conoscervi. Forza Casteddu!».