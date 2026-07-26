Chi c’è dietro Fonbet, il colosso del betting russo che complica la nomina di Pirlo: storia, proprietà e intrecci internazionali

Il caso che sta mettendo in discussione la nomina di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale ha acceso i riflettori su un marchio molto noto in Russia ma quasi sconosciuto al pubblico occidentale: Fonbet. L’ex centrocampista è diventato global ambassador dell’operatore nell’ottobre 2025, pochi mesi dopo l’arrivo allo United FC di Dubai, club che rappresenta uno snodo fondamentale nella rete di rapporti che lega Pirlo al bookmaker.

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Cos’è Fonbet e chi la controlla

Fondata a Mosca nel 1994, Fonbet è uno dei bookmaker più longevi e dominanti del mercato russo. Opera tramite piattaforme digitali, app e una vasta rete di punti fisici, offrendo scommesse su calcio, hockey, basket, tennis e altre discipline. Oltre alle puntate, propone statistiche, risultati live, contenuti editoriali e streaming, costruendo un vero ecosistema sportivo.

L’attività è gestita da Fonkor LLC, controllata al 100% dalla società per azioni Clear Center, con sede nella regione di Mosca. Il capitale sociale supera 1,2 miliardi di rubli. La figura operativa più rilevante è Valentin Golovanov, indicato come managing shareholder e volto pubblico del gruppo. Negli anni Fonbet ha attraversato diversi passaggi proprietari, alimentando interrogativi sulla reale distribuzione degli interessi economici.

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Il peso economico e sportivo del marchio

Fonbet è un colosso: nel 2025 ha registrato ricavi per oltre 8 miliardi di euro, confermandosi ai vertici del betting russo. È title sponsor della Coppa di Russia e della KHL, oltre a sostenere club, federazioni e atleti. Prima della guerra aveva tentato di espandersi anche all’estero, diventando partner del Milan per il mercato russo.

Il nodo Pirlo

Il nome di Fonbet è entrato nel dibattito italiano perché Pirlo, ambassador dal 2025, ha partecipato a eventi promozionali in Russia anche durante fasi delicate del conflitto in Ucraina. La sua vicinanza al marchio, unita ai rapporti con l’imprenditore Sergey Lomakin — figura centrale nello United FC e indicata da ricostruzioni giornalistiche come legata a Fonbet — ha trasformato una scelta tecnica in un caso politico.

La questione ora pesa sulla panchina azzurra e potrebbe influenzare la decisione finale della FIGC.