Calcio italiano
Cos’è Fonbet e chi lo controlla: il bookmaker russo al centro del caso che può far saltare Pirlo ct
Chi c’è dietro Fonbet, il colosso del betting russo che complica la nomina di Pirlo: storia, proprietà e intrecci internazionali
Il caso che sta mettendo in discussione la nomina di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale ha acceso i riflettori su un marchio molto noto in Russia ma quasi sconosciuto al pubblico occidentale: Fonbet. L’ex centrocampista è diventato global ambassador dell’operatore nell’ottobre 2025, pochi mesi dopo l’arrivo allo United FC di Dubai, club che rappresenta uno snodo fondamentale nella rete di rapporti che lega Pirlo al bookmaker.
Cos’è Fonbet e chi la controlla
Fondata a Mosca nel 1994, Fonbet è uno dei bookmaker più longevi e dominanti del mercato russo. Opera tramite piattaforme digitali, app e una vasta rete di punti fisici, offrendo scommesse su calcio, hockey, basket, tennis e altre discipline. Oltre alle puntate, propone statistiche, risultati live, contenuti editoriali e streaming, costruendo un vero ecosistema sportivo.
L’attività è gestita da Fonkor LLC, controllata al 100% dalla società per azioni Clear Center, con sede nella regione di Mosca. Il capitale sociale supera 1,2 miliardi di rubli. La figura operativa più rilevante è Valentin Golovanov, indicato come managing shareholder e volto pubblico del gruppo. Negli anni Fonbet ha attraversato diversi passaggi proprietari, alimentando interrogativi sulla reale distribuzione degli interessi economici.
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Il peso economico e sportivo del marchio
Fonbet è un colosso: nel 2025 ha registrato ricavi per oltre 8 miliardi di euro, confermandosi ai vertici del betting russo. È title sponsor della Coppa di Russia e della KHL, oltre a sostenere club, federazioni e atleti. Prima della guerra aveva tentato di espandersi anche all’estero, diventando partner del Milan per il mercato russo.
Il nodo Pirlo
Il nome di Fonbet è entrato nel dibattito italiano perché Pirlo, ambassador dal 2025, ha partecipato a eventi promozionali in Russia anche durante fasi delicate del conflitto in Ucraina. La sua vicinanza al marchio, unita ai rapporti con l’imprenditore Sergey Lomakin — figura centrale nello United FC e indicata da ricostruzioni giornalistiche come legata a Fonbet — ha trasformato una scelta tecnica in un caso politico.
La questione ora pesa sulla panchina azzurra e potrebbe influenzare la decisione finale della FIGC.