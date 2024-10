Fonseca SICURO: «Oggi conta SOLO vincere, Morata è IMPORTANTE. Sul campionato italiano…»

Fonseca SICURO a Dazn: «Oggi conta SOLO vincere, Morata è IMPORTANTE. Sul campionato italiano…». Le dichiarazioni

Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Fiorentina-Milan. Le dichiarazioni del tecnico rossonero:

PAROLE – «Per me è chiaro che la squadra è in crescita anche se non abbiamo vinto l’ultima partita con il Leverkusen ma stiamo crescendo a tutti i livelli. Stasera è una partita difficile come tutte le partite in Serie A, la Fiorentina non gioca come i tedeschi. Loro giocano uomo contro uomo, abbiamo allenato questa dinamica e spero che l’abbiano capito. L’importante oggi è vincere la partita e non il nostro calcio posizionale. Morata in questo momento è un giocatore importante della nostra squadra, non solo per il gioco ma anche per l’esperienza e come lavora difensivamente è un esempio per tutti. Siamo cresciuti grazie a lui. Sempre difficile fare i 3 punti in Serie A, contro tutte le squadre. Il campionato italiano è per me il più difficile che esiste, gli allenatori che arrivano qui conoscono una realtà che non hanno mai incontrato. Dobbiamo cambiare tutte le partite, è molto difficile».