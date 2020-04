Fonseca: «Smalling mi ha sorpreso, è straordinario e intelligente»

Fonseca ha parlato di Chris Smalling, difensore della Roma, elogiandone le caratteristiche e l’impegno: le sue parole

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato Chris Smalling ai microfoni di A Bola. Le sue parole sul difensore.

«Mi ha sorpreso. È un difensore che non era mai uscito dall’Inghilterra ed è arrivato in un campionato molto esigente dal punto di vista tattico, dove un dettaglio fa la differenza. Chris si è ambientato rapidamente. È un ragazzo straordinario, molto intelligente. Ha caratteristiche che apprezzo molto nei centrali. È veloce, e quasi imbattibile nell’uno contro uno. Ha grandi capacità di lettura di gioco e di anticipo. È stato molto importante per la nostra squadra. Se è possibile io vorrei che restasse».