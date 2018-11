Nuove rivelazioni di Football Leaks: il Psg paga i suoi giocatori per salutare i tifosi a fine partita, Neymar riceve 375mila euro

Continuano le rivelazioni di Footbal Leaks: il programma francese “‘Envoyé special” di France 2 le ha riprese e ha svelato che i giocatori del Psg ricevono un compenso per fermarsi a fine partita e salutare i propri tifosi, così da creare un clima di unione. La stella brasiliana Neymar riceve 375mila euro e questa cifra finisce sotto la voce “premio di etica” e non comprende solo il saluto ai fan, ma anche il comportamento del giocatore. Neymar, ad esempio, deve rispondere a tutte le richieste di intervista delle tv del gruppo Al Jazeera, fra cui Bein Sport, che in Francia ha la maggior parte dei diritti del campionato. Mbappé, invece, ha diritto a 30mila euro che può utilizzare per l’alloggio o l’autista.