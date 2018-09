Formazione Bruges 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste della Champions League

Nessuna stella in particolare in casa Bruges, ma una formazione solida e compatta, quella del croato Ivan Leko. Che fa del 3-5-2 il suo marchio di fabbrica e credo tattico. L’allenatore in estate ha superato, quasi doppiandolo, il record di spesa per un trasferimento interno in Jupiler League per l’iraniano Kaveh Rezaei dallo Charleroi. Sarà lui il partner del brasiliano Wesley, a un passo dalla Lazio. Una rosa senza fenomeni, dicevamo: poteva esserlo il centrocampista Mats Rits, che è però rimasto per cinque anni al Mechelen dopo aver fallito il salto dalla cantera alla prima squadra dell’Ajax. Potrebbe esserlo al primo anno in una big, seppur il Belgio, lui che sarà centrale nel progetto di Leko. Che in estate ha avuto anche due connazionali come il giovane portiere Karlo Letica e il centrale difensivo Matej Mitrovic, perdendo però giocatori importanti come Anthony Limbombe, Abdoulay Diaby e Tomas Pina.

LA STELLA: Wesley – A un passo dalla Lazio in estate, Wesley è rimasto in Belgio a fine mercato, sfumato il passaggio ai biancocelesti che vedevano nel brasiliano il partner ideale per l’attacco con Immobile. A livello fisico è un colosso. Wesley ha il proprio punto di forza nel fisico. Statuario: 191 centimetri per 93 chili, una vera e propria forza della natura. Al servizio della squadra: 13 gol in 43 partite stagionali con la maglia del club belga. Buoni numeri, non quelli di un giocatore col killer instinct. Ampi margini di miglioramento, ci mancherebbe: i 21 anni non mentono, e comunque i suoi numeri sono andati crescendo. Può segnare di più, ma ha una forza fisica invidiabile. E ha vinto due volte la Jupiler League da protagonista.

L’ALLENATORE: Ivan Leko – Arrivato sulla panchina del Club Brugge ad inizio stagione, dove ha già avuto un passato da calciatore dal 2005 al 2009, Leko può contare su delle individualità importanti all interno della sua rosa, a partire dal capitano Vormer autore di 16 assist e 10 goal nella regular season, passando poi al capocannoniere della squadra Diaby con 11 gol. Il Club Brugge si posiziona in campo con un 3-5-2 molto compatto e dinamico, atto ad esaltare le caratteristiche di ogni reparto, ovvero una difesa molto solida ed organizzata, un centrocampo tecnico con degli esterni veloci ed offensivi adatti a supportare una coppia di attaccanti che fanno un ottimo lavoro di manovra con la squadra e attaccano spesso la profondità sfruttando la loro velocità. I nerazzurri proveranno a dar filo da torcere e batterli non sarà una passeggiata.

Rosa Bruges 2018-2019: i giocatori

PORTIERI – Horvath, Letica, Gabulov, Hubert, Gabriel

DIFENSORI – Denswil, Mechele, Mitrovic, Poulain, Decarli, Peres, Touba, Cools, Clinton Mata, Van Rhijn, Tomecak

CENTROCAMPISTI – Nakamba, Baiye, Vormer, Amrabat, Mats Rits, Vanaken, Coopman

ATTACCANTI – Danjuma, Diatta, Refaelov, Vlietinck, Schrijvers, Wesley, Dennis, Rezaei, Vossen, Openda

ALLENATORE: Ivan Leko

BRUGES (3-5-2): Letica; Poulain, Denswil, Mitrovic; Dennis, Vanaken, Vormer, Rits, Arnaut; Rezaei, Wesley. Allenatore: Leko.