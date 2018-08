Formazione Dudelange 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste dell’Europa League

Chiamatela, se volete, favola. Perché non può che essere così quando si parla di una squadra della piccola Lussemburgo. Così il Dudelange, da Cenerentola, si presenta all’Europa League 2018-2019. Prima gara? Quella contro il Milan, in casa. Quasi un sogno, un sogno diventato realtà a scapito dei rumeni del Cluj, eliminati nel turno preliminare. Nati nel 1991 dalla fusione dell’Alliace Dudelange, lo Stade Dudelange e l’Us Dudelange, hanno vinto 14 volte la competizione nazionale. Quest’anno, dopo una falsa partenza in campionato, la squadra si è ripresa in Europa League. Soprattutto grazie alle prodezze del suo bomber, l’ottimo Dave Turpel, che nelle ultime sei gare di qualificazione ha messo a segno la bellezza di quattro gol. Niente male, per un Dudelange che ha anche qualche piccola traccia di Italia: uno dei portieri in rosa Landriy Bonnefoi, terzo portiere della Juventus nella stagione 2002-2003 alle spalle di Buffon e Chimenti. Ma c’è anche Milan Bisevac, centrale passato dalla Lazio dopo una buonissima carriera vissuta in Francia con la maglia del Lione. Non ci sono fenomeni a disposizione del tecnico Toppmöller, ma c’è un gruppo che ha tanta voglia di guastare le feste a Milan, Olympiakos e Betis Siviglia. Già un punto, nel girone di Europa League, verrebbe festeggiato da tutta la nazione.

LA STELLA: Milan Bisevac – Il centrale serbo è esperto e può guidare una difesa inesperta nel primo appuntamento con il grande calcio europeo. In Italia, nella breve parentesi con la Lazio, non ha però lasciato il segno.

L’ALLENATORE: Dino Toppmöller – La dinastia dei Toppmöller prosegue: il padre Klaus è stato il condottiero che ha trascinato il Bayer Leverkusen alla finale di Champions League della stagione 2001-2002, il figlio Dino sta facendo grandi cose in Lussemburgo.

Rosa Dudelange 2018-2019: i giocatori

PORTIERI – Bonnefoi, Joubert, Frising, Perkons, Esposito

DIFENSORI – Goncalves, Bisevac, Malget, Prempeh, Schnell, Dramè, Skenderovic, El Hriti, Melisse, De Sousa, Jordanov

CENTROCAMPISTI – Kakoko, Cruz, Kruska, Benzouien, Jensen, Pokar, Stolz, Couturier, Kenia

ATTACCANTI – Protin, Sinani, Yèyè, Turpel, Perez, Ibrahimovic, Agovic, Stumpf

ALLENATORE – Dino Toppmöller

DUDELANGE (5-4-1): Joubert; Jordanov, Malget, Bisevac, Cruz, El Jritl; Sinani, Courturler, Kruska, Stolz; Turpel. Allenatore: Toppmöller.