Formazione Galatasaray 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste della Champions League

Tre vittorie su tre partite. Non poteva iniziare in altro modo la stagione per il Galatasaray del ‘santone’ delle panchine in Turchia, Fatih Terim. In un’atmosfera non certo semplice in patria, il ‘Gala’ ha vissuto un’estate senza grandi colpi di scena. I colpi a effetto sono il riscato Yuto Nagatomo dall’Inter e il prestito di Henry Onyekuru dall’Everton, baby star nigeriana di ventuno anni. L’ambizione principale è chiaramente dirottata sulla vittoria della Super League turca ma, in quarta fascia, il Galatasaray resta comunque un cliente scomodo per tutte le avversarie. Giocare in Turchia non è mai facile, soprattutto in un catino infuocato come quello di Istanbul. In rosa giocatori ricchi di talento, ma altrettanto discontinui, come i trequartisti Sofiane Feghouli e Younes Belhanda, tra i pali l’ex biancoceleste, e numero uno dell’Uruguay, Fernando Muslera.

LA STELLA: Sofiane Feghouli – Sofiane non ama le interviste. Riservato, timido. A volte introverso, ma con le idee chiare. Chiarissime. In una parola: anti-personaggio. Paragonato a Zidane per tutta la carriera. Perché in Francia “se vieni dal Maghreb vieni subito accostato a lui”. Confronti: «Siamo due giocatori diversi però, sia per stile di gioco che per caratteristiche». Nessuna pressione: «Mai avuta, anzi». Non più ‘le noveau Zidane’. Meglio “le petit professeur du dribble”. Si può riassumere così la figura di Sofiane Feghouli, calciatore algerino ma cresciuto in Francia. Ricchissimo di talento e di discontinuità è esploso definitivamente al Valencia dopo qualche anno tra alti e bassi al Grenoble in Francia. Passato al West Ham dove non ha soddisfatto, nuovamente, le aspettative prova a rilanciarsi al Galatasaray sotto l’esperta guida di Terim che l’ha subito erto a stella della squadra.

L’ALLENATORE: Fatih Terim – Il santone delle panchine turche, ha avuto anche una sfortunata parentesi in Italia prima alla Fiorentina e poi al Milan. Esperienze che gli costarono due esoneri. Tornato nella terra natia, con il Galatasaray ha vinto tutto quello che c’era da vincere: 4 supercoppe di Turchia, sette scudetti, due Coppe di Turchia e una Coppa Uefa. Mancano dei veri risultati in Champions League e quindi attenzione a sfidare il Gala di Terim, che non lascia nulla per scontato.

Rosa Galatasaray 2018-2019: i giocatori

PORTIERI – Muslera, Cipe, Gungor

DIFENSORI – Maicon, Aziz, Calik, Kabak, Nagatomo, Mariano, Linnes, Camdal

CENTROCAMPISTI – Fernando, Ryan Donk, Yuksel, Badou Ndiaye, Cigerci, Inan, Belhanda, Akbaba

ATTACCANTI – Onyekuru, Rodrigues, Feghouli, Gumus, Akgun, Derdiyok, Celik

ALLENATORE: Fatih Terim

GALATASARAY (4-3-3): Muslera; Mariano, Maicon, Calik, Nagatomo; Akbaba, Fernando, Belhanda; Feghouli, Derdiyok, Onyekuru. Allenatore: Terim.