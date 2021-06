Formazione Italia Euro 2020: lo schieramento degli Azzurri

Come giocheranno gli Azzurri di Roberto Mancini? Lo schieramento e il modulo della Nazionale: formazione Italia Euro 2020

L’Italia di Roberto Mancini è stata inserita nel Girone A dal sorteggio tenutosi al ROMEXPO di Bucarest, in Romania, il 30 novembre 2019. Del gruppo, oltre agli azzurri, fanno parte le Nazionali di Turchia, Galles e Svizzera. Formazione Italia Euro 2020: come giocheranno gli Azzurri?

Il modulo

Il modulo base dell’Italia sarà il 4-3-3, che è stato quello sul quale il Ct. jesino ha insistito nel corso di tutte le qualificazioni e che gli ha fornito ottimi risultati. Davanti una punta centrale e due esterni offensivi, uno dei quali all’occorrenza può scalare anche sulla trequarti in posizione di rifinitore. Le alternative sono rappresentate principalmente da altri 3 schemi, che sono stati tutti utilizzati in situazioni diverse dalla Nazionale: il 4-2-3-1, con un centrocampo più folto e composto da due mediani e tre trequartisti alle spalle di un’unica punta, il 4-4-2, che permette una miglior copertura del campo in determinate situazioni di gioco, e il 4-2-4, modulo iper-offensivo visto all’opera quando la Nazionale si è trovata a inseguire un risultato.

Lo schieramento

Gli azzurri si affideranno in porta a Gigio Donnarumma. In difesa si parte dalla coppia centrale della Juventus Bonucci-Chiellini, anche se non è da escludere che in alcune partite a quest’ultimo, veterano specialista nella marcatura a uomo, sia preferito Acerbi della Lazio. Sulle due fasce, invece, agiranno due terzini di spinta: a destra Florenzi (o Di Lorenzo), a sinistra Spinazzola (o Emerson Palmieri).

In mezzo al campo non si può prescindere dai tre giocatori di maggior talento a disposizione di Mancini per questo reparto: le trame del gioco saranno affidate all’oriundo Jorginho, fresco di Champions League vinta con il Chelsea, mentre Nicolò Barella, votato miglior centrocampo della scorsa Serie A, e Marco Verratti, che sta recuperando dall’infortunio rimediato con il PSG, saranno le mezzali. Manuel Locatelli del Sassuolo e Lorenzo Pellegrini della Roma rappresentano le ulteriori opzioni.

In attacco si alterneranno nel ruolo di punta centrale Ciro Immobile della Lazio e Andrea Belotti del Torino. Il millennial Raspadori, classe 2000, e il jolly Bernardeschi, impiegabile da falso nove e voluto dal Ct. nonostante un’annata incolore alla Juventus, saranno due ulteriori opzioni, da sfruttare magari a partita in corso. Ai lati del centravanti lavoreranno invece Chiesa (o Berardi) a destra e Lorenzo Insigne a sinistra.

Formazione Italia 2020

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, L. Insigne. CT: Roberto Mancini