Formazione Milan 2018-2019: come giocheranno i rossoneri

Formazione Milan 2018-2019: ecco il probabile undici rossonero, al netto di un mercato caratterizzato finora dall’immobilismo

Immobilismo, stasi, attesa. Tutti termini che racchiudono il mercato del Milan, tutti termini che spiegano la lunga estate andata finora in scena in casa rossonera. Il delicato passaggio al fondo Elliott, unito alla preoccupazione più che legittima di una possibile esclusione dall’Europa League conquistata nella passata stagione, hanno bloccato ogni idea in sede di mercato. Alla corte di Gennaro Gattuso, confermatissimo ma perennemente circondato dal fantasma inquietante di Antonio Conte, è arrivato il solo Halilovic: elemento sicuramente interessante, ma ben lontano da poter essere considerato uno dei possibili protagonisti del Diavolo 2018-2019. Oltre all’arrivo di Halilovic, c’è da registrare un graditissimo ritorno al Milan: quello di Andrea Bertolacci, centrocampista che incontra il gradimento di Gattuso e che molto probabilmente farà parte della rosa che si appresta a vivere l’annata del rilancio, dopo il passaggio a vuoto dello scorso anno. Per quanto riguarda il possibile undici titolare del Milan non sembrano esserci particolari dubbi. Gattuso lavora su un solo modulo: il 4-3-3, l’unico che possa esaltare il centrocampo, ma soprattutto le due ali Suso e Calhanoglu, chiamati a compiere un vero e proprio salto di qualità in termini di continuità di rendimento (LEGGI ANCHE: LE FORMAZIONI DI SERIE A 2018-2019).

La formazione titolare, quella che verrà schierata soprattutto in campionato, è presto fatta. Gigio Donnarumma sarà il guardiano della porta: le sirene di mercato si sono affievolite con il passare delle settimane e così il baby talento rossonero rimarrà al capezzale di Gattuso, con Reina pronto a fargli da chioccia, per permettergli di crescere senza assilli. In difesa, la notizia più bella riguarda il rientro di Conti: la corsia di destra, non appena starà bene, sarà solo e soltanto roba sua. A sinistra c’è il confermato Rodriguez, mentre al centro della difesa sarà ancora la volta della coppia Bonucci-Romagnoli. A centrocampo idee ancora più chiare per Gattuso, che affida la cabina di regia a Biglia e gli altri due slot a Kessiè e Bonaventura. Davanti Suso e Calhanoglu sono chiamati a dare sfogo all’esplosione di Cutrone: al suo primo anno da titolare in Serie A può stupire. Come, se non di più, di quanto fatto nella scorsa stagione.

Formazione Milan 2018-2019: l’idea di Gattuso

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso.