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Formazioni ufficiali Arsenal Atletico Madrid: le scelte di Simeone e Arteta per la semifinale di Champions
Formazioni ufficiali Arsenal Atletico Madrid: le scelte di Mikel Arteta e Diego Simeone per la semifinale di ritorno di Champions League
Tra le partite di stasera c’è Arsenal Atletico Madrid, semifinale di ritorno della Champions League 2025/26.
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FORMAZIONI UFFICIALI
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. Allenatore: Mikel Arteta.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Hancko, Le Normand, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Álvarez, Griezmann. Allenatore: Diego Simeone.
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