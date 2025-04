Formazioni ufficiali Aston Villa PSG, le scelte degli allenatori per il quarto di finale di Champions

Formazioni ufficiali Aston Villa PSG, le scelte dei due allenatori per il ritorno dei quarti di Champions League 2024/2025

In campo alle 21.00 per la sfida valida per il ritorno dei quarti di Champions League, sono state svelate le formazioni ufficiali di Aston Villa PSG.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Onana; Rogers, Tielemans, McGinn; Rashford. All. Emery.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Barcola, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.