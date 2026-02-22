Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Atalanta News

Formazioni ufficiali Atalanta Napoli: le scelte di Palladino e Conte per il big match di Serie A

Published

2 ore ago

on

By

Conte

Formazioni ufficiali Atalanta Napoli: le scelte di Palladino e Conte per il big match di Serie A, valido per la 26ª giornata 2025/26

Le formazioni ufficiali di Atalanta Napoli, valida per la 26ª giornata di Serie A 2025/26

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta, Sulemana, Zalewski; Krstovic.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Alisson, Hojlund. All. Conte.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero4 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Upload Upload
Hanno Detto4 ore ago

Juve Como 0‑2, blackout dei bianconeri allo Stadium: crollo bianconero e arriva il Galatasaray. L’analisi di Andrea Bargione – VIDEO

Juve Como, Andrea Bargione analizza a fondo la prestazione bianconera contro i lariani nel post‑partita di Upload Durante l’ultima puntata...
Change privacy settings
×