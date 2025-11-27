 Formazioni ufficiali Fiorentina AEK Atene, le scelte di Vanoli per la partita di Conference League
Conference League

Formazioni ufficiali Fiorentina AEK Atene, le scelte di Vanoli per la partita di Conference League

4 minuti ago

kean

Formazioni ufficiali Fiorentina AEK Atene, le scelte da parte di Vanoli per la sfida importante in chiave qualificazione

Questa sera la Fiorentina ospita l’AEK Atene allo stadio Artemio Franchi per la quarta giornata della Conference League. Una partita fondamentale per i viola, che vogliono riscattarsi contro un avversario esperto e ricco di ex Serie A.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi, Ndour, Nicolussi, Mandragora, Fortini; Gudmundsson, Dzeko. Allenatore: Paolo Vanoli.

AEK ATENE (4-4-1-1): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Gacinovic, Pineda, Pereyra, Koita; Marin, Jović. Allenatore: Marko Nikolic

