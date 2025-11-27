Formazioni ufficiali Fiorentina AEK Atene, le scelte di Vanoli per la partita di Conference League

Conference League
Formazioni ufficiali Fiorentina AEK Atene, le scelte da parte di Vanoli per la sfida importante in chiave qualificazione
Questa sera la Fiorentina ospita l’AEK Atene allo stadio Artemio Franchi per la quarta giornata della Conference League. Una partita fondamentale per i viola, che vogliono riscattarsi contro un avversario esperto e ricco di ex Serie A.
FORMAZIONI UFFICIALI
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi, Ndour, Nicolussi, Mandragora, Fortini; Gudmundsson, Dzeko. Allenatore: Paolo Vanoli.
AEK ATENE (4-4-1-1): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Gacinovic, Pineda, Pereyra, Koita; Marin, Jović. Allenatore: Marko Nikolic
