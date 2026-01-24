Fiorentina News
Formazioni ufficiali Fiorentina Cagliari, le scelte di Vanoli e Pisacane per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Fiorentina Cagliari, gli schieramenti scelti da Vanoli e Pisacane per la partita valida per la 22esima giornata
Le formazioni ufficiali Fiorentina Cagliari, match delle 18:00 e valido per la 22esima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Vanoli e Pisacane:
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Gudmunsson, Piccoli.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile, Luperto, Mina (C), Zé Pedro; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy
