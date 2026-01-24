Connect with us

Fiorentina News

Formazioni ufficiali Fiorentina Cagliari, le scelte di Vanoli e Pisacane per la sfida di Serie A

Published

25 minuti ago

on

By

Vanoli Torino

Formazioni ufficiali Fiorentina Cagliari, gli schieramenti scelti da Vanoli e Pisacane per la partita valida per la 22esima giornata

Le formazioni ufficiali Fiorentina Cagliari, match delle 18:00 e valido per la 22esima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Vanoli e Pisacane:

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO FIORENTINA CAGLIARI

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Gudmunsson, Piccoli.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile, Luperto, Mina (C), Zé Pedro; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie serie a pallone Ultime notizie serie a pallone
Serie A26 minuti ago

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Ultime notizie Serie A: tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A, aggiornate ora dopo ora dalla...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto4 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione inviato all’Allianz...
Change privacy settings
×