 Formazioni ufficiali Fiorentina Dinamo Kiev, e scelte di Vanoli per la partita di Conference League
Formazioni ufficiali Fiorentina Dinamo Kiev, e scelte di Vanoli per la partita di Conference League

2 ore ago

Rolando Mandragora

Formazioni ufficiali Fiorentina Dinamo Kiev, le scelte da parte di Vanoli per l’importante sfida in chiave qualificazione

Questa sera la Fiorentina ospita la Dinamo Kiev allo stadio Artemio Franchi per la quinta giornata della Conference League. Una partita fondamentale per i viola, che vogliono riscattarsi contro un avversario esperto e ricco di ex Serie A.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodô, Richardson, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Dzeko, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli.

DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Tymchyk, Zakharchenko, Thiare, Dubinchak; Pikhalonok, Mykhailenko, Shaparenko; Voloshyn, Guerrero, Kabaiev. Allenatore: Igor Kostiuk.

