Formazioni ufficiali Fluminense Chelsea: le scelte di Renato Gaucho e Maresca. Così le due squadre si fronteggeranno al Mondiale per club

l nuovo Mondiale per Club 2025 entra nella sua fase più calda. Questa sera, alle ore 21 italiane (le 15:00 locali), il MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, ospiterà la prima delle due semifinali: una sfida affascinante tra i brasiliani del Fluminense e gli inglesi del Chelsea. In palio c’è un posto per la finalissima del 13 luglio, dove la vincitrice affronterà una tra Paris Saint-Germain e Real Madrid.

Il percorso delle due squadre è stato emozionante e combattuto. Il Chelsea di Enzo Maresca, qualificatosi come vincitore della Conference League, ha superato nei quarti di finale i brasiliani del Palmeiras. In un match tiratissimo, i Blues sono passati in vantaggio con il solito Cole Palmer, sono stati ripresi dal talento di Estevao, ma hanno strappato la vittoria per 2-1 grazie a un autogol decisivo del portiere Weverton. Ora la squadra di Enzo Maresca vuole continuare la sua corsa verso un altro trofeo internazionale.

Dall’altra parte, il Fluminense si presenta come la grande sorpresa del torneo e l’ultimo club non europeo ancora in gara. Guidati dall’esperienza del tecnico Renato Gaúcho e dalla classe intramontabile del capitano ex Milan Thiago Silva — in un incrocio dal sapore speciale contro il suo recente passato — i brasiliani hanno mostrato un calcio di grande qualità. Ai quarti di finale hanno eliminato i campioni sauditi dell’Al Hilal in una partita vibrante, vincendo 2-1 grazie alle reti di Martinelli ed Hercules. La squadra di Rio de Janeiro rappresenta l’orgoglio del Sudamerica e sogna di compiere l’impresa.

La sfida di questa sera promette spettacolo, mettendo di fronte due filosofie di calcio differenti: l’organizzazione e la potenza fisica del Chelsea contro la tecnica, l’imprevedibilità e la “garra” del Fluminense. Tutti gli occhi saranno puntati sui duelli chiave, dalle giocate di Palmer alla leadership difensiva di Thiago Silva. Chi vincerà si garantirà l’onore di giocare per il titolo di campione del mondo, attendendo di conoscere il proprio avversario dalla super sfida di domani sera tra PSG e Real Madrid.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, René; Samuel Xavier, Hercules, Bernal, Nonato, Fuentes; Arias, Cano. All. Renato Gaucho.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Palmer, Nkunku, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Maresca.

ARBITRO: Letezier (FRA)