Formazioni ufficiali Genoa Cagliari, le scelte di De Rossi e Pisacane per la sfida valida per la 20a giornata di Serie A

Formazioni ufficiali Genoa Cagliari, gli schieramenti scelti da De Rossi e Pisacane per la partita valida per la 20a giornata

Le formazioni ufficiali di Genoa Cagliari, match delle 18:30 e valido per la ventesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di De Rossi e Pisacane:

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA CAGLIARI

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. A disposizioneAllenatore: Daniele De Rossi

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Rodriguez, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Mazzitelli; Luvumbo, Esposito; Kilicsoy. A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Gaetano, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Zé Pedro, Trepy. Allenatore: Fabio Pisacane.

Promo Genoa Cagliari

QUOTE GENOA CAGLIARI – Dopo il pareggio in trasferta contro la Cremonese, gli uomini di Pisacane sono chiamati ai tre punti in questo scontro diretto con il Genoa di De Rossi.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 6.00 su Lottomatica e Goldbet grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.08 su Snai.

