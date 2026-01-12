Genoa News
Formazioni ufficiali Genoa Cagliari, le scelte di De Rossi e Pisacane per la sfida valida per la 20a giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Genoa Cagliari, gli schieramenti scelti da De Rossi e Pisacane per la partita valida per la 20a giornata
Le formazioni ufficiali di Genoa Cagliari, match delle 18:30 e valido per la ventesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di De Rossi e Pisacane:
FORMAZIONI UFFICIALI GENOA CAGLIARI
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. A disposizione: Allenatore: Daniele De Rossi
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Rodriguez, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Mazzitelli; Luvumbo, Esposito; Kilicsoy. A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Gaetano, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Zé Pedro, Trepy. Allenatore: Fabio Pisacane.
QUOTE GENOA CAGLIARI – Dopo il pareggio in trasferta contro la Cremonese, gli uomini di Pisacane sono chiamati ai tre punti in questo scontro diretto con il Genoa di De Rossi.
