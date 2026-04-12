Formazioni ufficiali Genoa Sassuolo: le scelte di De Rossi e Grosso

Formazioni ufficiali Genoa Sassuolo: le scelte di Daniele De Rossi e Fabio Grosso per la sfida della 32^ giornata di Serie A 2025/26

Genoa–Sassuolo è anche la sfida tra due campioni del mondo del 2006, con Daniele De Rossi e Fabio Grosso opposti in panchina. I rossoblù arrivano al match con l’obiettivo di rialzarsi dopo due sconfitte di fila e di allungare sulla zona retrocessione, mentre i neroverdi, già più tranquilli in classifica, vogliono chiudere bene la stagione dopo il pari con la Juventus e il successo sul Cagliari. Nelle formazioni ufficiali, il Genoa si affida a Baldanzi alle spalle di Vitinha e Colombo, mentre il Sassuolo conferma il proprio assetto offensivo abituale.

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GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Sabelli; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Boig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso