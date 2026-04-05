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Formazioni ufficiali Inter Roma: le scelte di Chivu e Gasperini per la super sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Inter Roma: le scelte di Chivu e Gasperini per il match di Serie A, valido per la 31ª giornata 2025/26
Le formazioni ufficiali di Inter Roma, match valido per la 31a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Le scelte di Chivu e Gasperini.
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INTER – Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.
ROMA – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen.
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