Formazioni ufficiali Juve Borussia Dortmund, le scelte dei due allenatori - Calcio News 24

Juventus News
Formazioni ufficiali Juve Borussia Dortmund, le scelte dei due allenatori
Formazioni ufficiali Juve Borussia Dortmund, le scelte dei due allenatori per il match di Champions League 2024-2025
Alle 21.00 all’Allianz Stadium di Torino l’attesissima sfida di Champions League Juve Borussia Dortmund. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
FORMAZIONI UFFICIALI
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer (C), Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Openda, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.
Borussia Dortmund: Kobel (C); Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Svensson; Nmecha, Beier; Guirassy, Adeyemi. Allenatore: Kovac.
