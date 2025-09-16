 Formazioni ufficiali Juve Borussia Dortmund, le scelte dei due allenatori - Calcio News 24
Formazioni ufficiali Juve Borussia Dortmund, le scelte dei due allenatori

26 minuti ago

Formazioni ufficiali Juve Borussia Dortmund, le scelte dei due allenatori per il match di Champions League 2024-2025

Alle 21.00 all’Allianz Stadium di Torino l’attesissima sfida di Champions League Juve Borussia Dortmund. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer (C), Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Openda, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.

Borussia Dortmund: Kobel (C); Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Svensson; Nmecha, Beier; Guirassy, Adeyemi. Allenatore: Kovac.

5 ore ago

16 Settembre 2025

7 ore ago

16 Settembre 2025

