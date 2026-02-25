Juventus News
Formazioni ufficiali Juve Galatasaray, le scelte di Spalletti e Buruk in vista della sfida di Champions League
Formazioni ufficiali Juve Galatasaray, gli schieramenti scelti da Spalletti e Buruk per la partita valida per i playoff di Champions
Le formazioni ufficiali Juve Galatasaray , match delle 21:00 e valido per la il ritorno dei playoff di Champions League 2025/2026. Ecco le scelte di Spalletti e Buruk:
FORMAZIONI UFFICIALI JUVE GALATASARAY
Juventus (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, David, Yildiz. All. Spalletti
Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Lemina, Torreira; Yilmaz, Gabriel Sara, Lang; Osimhen. All. Okan.
LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV
Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese.
Ultimissime
video
Juventus, la conferenza di Spalletti alla vigilia del Galatasaray: «Ci sono partite che non si giocano ma si compongono. Bremer ci sarà, sulle critiche a Di Gregorio dico questo» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions contro il Galatasaray...