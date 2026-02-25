Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Juventus News

Formazioni ufficiali Juve Galatasaray, le scelte di Spalletti e Buruk in vista della sfida di Champions League

Published

1 giorno ago

on

By

locatelli 3

Formazioni ufficiali Juve Galatasaray, gli schieramenti scelti da Spalletti e Buruk per la partita valida per i playoff di Champions

Le formazioni ufficiali Juve Galatasaray , match delle 21:00 e valido per la il ritorno dei playoff di Champions League 2025/2026. Ecco le scelte di Spalletti e Buruk:

FORMAZIONI UFFICIALI JUVE GALATASARAY

Juventus (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, David, Yildiz. All. Spalletti

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Lemina, Torreira; Yilmaz, Gabriel Sara, Lang; Osimhen. All. Okan.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato3 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Juventus News2 giorni ago

Juventus, la conferenza di Spalletti alla vigilia del Galatasaray: «Ci sono partite che non si giocano ma si compongono. Bremer ci sarà, sulle critiche a Di Gregorio dico questo» – VIDEO

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions contro il Galatasaray...
Change privacy settings
×