Serie A
Formazioni ufficiali Lazio Atalanta: le scelte di Sarri e Palladino
Formazioni ufficiali Lazio Atalanta: le scelte di Maurizio Sarri e Raffaele Palladino per il match valevole per la 25^ giornata di Serie A 2025/26
Oltre ai big match di Milano e Napoli, la 25ª giornata di Serie A accende i riflettori sullo Stadio Olimpico per uno scontro diretto fondamentale in chiave continentale. La Lazio di Maurizio Sarri ospita l’Atalanta nel tentativo di accorciare il divario in classifica. I Biancocelesti, ottavi a 33 punti, devono recuperare terreno sulla Dea, che sotto la guida tecnica di Raffaele Palladino occupa la settima piazza a quota 39.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Dopo il pareggio a reti bianche dell’andata, le due squadre si ritrovano di fronte in un anticipo di quella che sarà la futura semifinale di Coppa Italia. Entrambe cercano conferme dopo un avvio di stagione complesso per restare aggrappate al treno europeo. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la sfida.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Maurizio Sarri.
A disposizione: in attesa.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.
A disposizione: in attesa.