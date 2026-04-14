Formazioni ufficiali Liverpool PSG, le scelte di Slot e Luis Enrique per il match di Champions League

Formazioni ufficiali Liverpool PSG, le scelte di Slot e Luis Enrique per il match, valido per il ritorno dei quarti di Champions League

La Champions League riaccende le sue luci più abbaglianti con una sfida che profuma di finale anticipata. Questa sera il grande calcio europeo mette al centro della scena l’attesissimo confronto tra Liverpool e PSG, valido per il ritorno dei quarti di finale.

Si preannuncia un duello ad altissima intensità, ricco di tensione, qualità e protagonisti in grado di cambiare la partita in qualsiasi momento. Due filosofie di gioco opposte, due ambienti caldissimi e una posta in palio enorme: lo spettacolo è praticamente garantito. Il calcio d’inizio è fissato per le 21:00

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Le scelte dei due allenatori: le formazioni ufficiali

Liverpool (4-3-1-2): Mamardashvili; Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister; Wirtz; Ekitike, Isak. Allenatore: Slot

Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

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