 Formazioni ufficiali Napoli Pisa, le scelte in vista del match - Calcio News 24
Connect with us

Napoli News

Formazioni ufficiali Napoli Pisa, le scelte in vista del match

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

15 minuti ago

on

By

Conte

Formazioni ufficiali Napoli Pisa, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto

Oggi la sfida valida per la quarta giornata di Serie A Napoli Pisa. Ecco gli schieramenti del match.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Oliveira; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte
 

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Bonfanti; Nzola, Moreo. All. Gilardino

Related Topics:

Ultime Notizie

Napoli-Pisa: Conte stile Premier. È pronto a lanciare i Fantastic Four

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

9 ore ago

on

22 Settembre 2025

By

Conte
Continue Reading

Juventus News

Tudor non si placa: «Ho parlato anche con la Lega. Napoli un giorno di riposo in più, ti cambia la vita»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 giorno ago

on

21 Settembre 2025

By

Tudor
Continue Reading